سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى بالفرنك السويسري

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى بالفرنك السويسري حاليًا 0.0160794 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.249% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.244% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى بالفرنك السويسري بين أعلى مستوى 0.0162985 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0160794 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.910%.