سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى بدولارات بروني دار السلام

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى بدولارات بروني دار السلام حاليًا 0.0253275 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.437% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.552% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى بدولارات بروني دار السلام بين أعلى مستوى 0.0256839 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0253275 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.873%.