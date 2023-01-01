دينار جزائري إلى ريال عماني

تحويل DZD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٫٨٠٦ omr

1.00000 DZD = 0.00281 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:10 UTC
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DZD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.064788.44371.437821.66230.965318.1925
1GBP1.153811.22845102.0461.658961.917951.1137620.9905
1USD0.939250.814034183.06911.350451.561280.906517.087
1INR0.01130660.009799480.012038210.01625690.0187950.01091260.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / الريال العماني
1 DZD0.00281 OMR
5 DZD0.01403 OMR
10 DZD0.02806 OMR
20 DZD0.05613 OMR
50 DZD0.14032 OMR
100 DZD0.28064 OMR
250 DZD0.70160 OMR
500 DZD1.40321 OMR
1000 DZD2.80641 OMR
2000 DZD5.61282 OMR
5000 DZD14.03205 OMR
10000 DZD28.06410 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Algerian Dinar
1 OMR356.32700 DZD
5 OMR1781.63500 DZD
10 OMR3563.27000 DZD
20 OMR7126.54000 DZD
50 OMR17816.35000 DZD
100 OMR35632.70000 DZD
250 OMR89081.75000 DZD
500 OMR178163.50000 DZD
1000 OMR356327.00000 DZD
2000 OMR712654.00000 DZD
5000 OMR1781635.00000 DZD
10000 OMR3563270.00000 DZD