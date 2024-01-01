Cezayir dinarından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile DZD → OMR çevirin

1.000 dzd
2,859 omr

1,000 DZD = 0,002859 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

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DZD → INR

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DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Umman Riyali
1 DZD0,00286 OMR
5 DZD0,01430 OMR
10 DZD0,02859 OMR
20 DZD0,05719 OMR
50 DZD0,14296 OMR
100 DZD0,28593 OMR
250 DZD0,71482 OMR
500 DZD1,42965 OMR
1000 DZD2,85929 OMR
2000 DZD5,71858 OMR
5000 DZD14,29645 OMR
10000 DZD28,59290 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Cezayir Dinarı
1 OMR349,73800 DZD
5 OMR1.748,69000 DZD
10 OMR3.497,38000 DZD
20 OMR6.994,76000 DZD
50 OMR17.486,90000 DZD
100 OMR34.973,80000 DZD
250 OMR87.434,50000 DZD
500 OMR174.869,00000 DZD
1000 OMR349.738,00000 DZD
2000 OMR699.476,00000 DZD
5000 OMR1.748.690,00000 DZD
10000 OMR3.497.380,00000 DZD