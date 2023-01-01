20 Yemen riyalinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile OMR → DZD çevirin

20 omr
7.135,64 dzd

1.00000 OMR = 356.78200 DZD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

OMR → DZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 DZD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yemen riyalinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Cezayir Dinarı
1 OMR356.78200 DZD
5 OMR1783.91000 DZD
10 OMR3567.82000 DZD
20 OMR7135.64000 DZD
50 OMR17839.10000 DZD
100 OMR35678.20000 DZD
250 OMR89195.50000 DZD
500 OMR178391.00000 DZD
1000 OMR356782.00000 DZD
2000 OMR713564.00000 DZD
5000 OMR1783910.00000 DZD
10000 OMR3567820.00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Umman Riyali
1 DZD0.00280 OMR
5 DZD0.01401 OMR
10 DZD0.02803 OMR
20 DZD0.05606 OMR
50 DZD0.14014 OMR
100 DZD0.28028 OMR
250 DZD0.70071 OMR
500 DZD1.40142 OMR
1000 DZD2.80283 OMR
2000 DZD5.60566 OMR
5000 DZD14.01415 OMR
10000 DZD28.02830 OMR