سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الجنيه الإسترليني

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الجنيه الإسترليني حاليًا 0.00555982 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.046% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.211% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الجنيه الإسترليني بين أعلى مستوى 0.00558601 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.00555015 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.143%.