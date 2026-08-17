سجل أسعار الصرف من Djiboutian franc إلى إلى الراند الجنوب أفريقي

يبلغ سعر صرف Djiboutian franc إلى إلى الراند الجنوب أفريقي حاليًا 0.0915127 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.470% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Djiboutian franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.205% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Djiboutian franc إلى إلى الراند الجنوب أفريقي بين أعلى مستوى 0.0915623 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0904195 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.397%.