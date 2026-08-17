سجل أسعار الصرف من Djiboutian franc إلى إلى الراند الجنوب أفريقي
هل تبحث عن أسعار صرف DJF التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة Djiboutian franc السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة Djiboutian franc عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف Djiboutian franc إلى إلى الراند الجنوب أفريقي
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 DJF إلى ZAR
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0915
|الأدنى
|0.0908
|المتوسط
|0.0911
|التغيير
|0.28%
يبلغ سعر صرف Djiboutian franc إلى إلى الراند الجنوب أفريقي حاليًا 0.0915127 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.470% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Djiboutian franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.205% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Djiboutian franc إلى إلى الراند الجنوب أفريقي بين أعلى مستوى 0.0915623 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0904195 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.397%.
DJF إلى ZAR مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert Djiboutian franc to راند جنوب إفريقي
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اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
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اختر DJF كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ZAR كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert Djiboutian franc to راند جنوب إفريقي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر DJF كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر ZAR كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
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دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.