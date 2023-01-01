دولار بليزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BZD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
١٬٨٩١٫٧٥ ils

1.00000 BZD = 1.89175 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 7:31 UTC
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BZD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86461.064788.5091.437031.6610.963118.1877
1GBP1.156611.23135102.3631.661951.920981.1139321.0345
1USD0.939250.812117183.13051.34971.560060.904617.0825
1INR0.01129830.009769180.012029310.01623590.01876640.01088170.20549

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بليز

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Israeli New Sheqel
1 BZD1.89175 ILS
5 BZD9.45875 ILS
10 BZD18.91750 ILS
20 BZD37.83500 ILS
50 BZD94.58750 ILS
100 BZD189.17500 ILS
250 BZD472.93750 ILS
500 BZD945.87500 ILS
1000 BZD1891.75000 ILS
2000 BZD3783.50000 ILS
5000 BZD9458.75000 ILS
10000 BZD18917.50000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار بليز
1 ILS0.52861 BZD
5 ILS2.64306 BZD
10 ILS5.28611 BZD
20 ILS10.57222 BZD
50 ILS26.43055 BZD
100 ILS52.86110 BZD
250 ILS132.15275 BZD
500 ILS264.30550 BZD
1000 ILS528.61100 BZD
2000 ILS1057.22200 BZD
5000 ILS2643.05500 BZD
10000 ILS5286.11000 BZD