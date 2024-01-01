Белизские доллары в новые израильские шекели

Сконвертируйте BZD в ILS по реальному обменному курсу

1 000 bzd
1 837 ils

BZ$1,000 BZD = ₪1,837 ILS

Среднерыночный курс в 04:16
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1 BZD в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,88731,9009
Низкий1,79841,7984
В среднем1,85131,8566
Изменить-1.19%-2.49%
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Соотношение 1 BZD к ILS

За последние 30 дней максимальный курс BZD к ILS составил 1,8873, а минимальный — 1,7984. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,8513. Изменение курса BZD к ILS в процентном соотношении составило -1.19.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к ILS составил 1,9009, а минимальный — 1,7984. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,8566. Изменение курса BZD к ILS в процентном соотношении составило -2.49.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2821,37183,6451,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,338161,0260,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Израильский новый шекель
1 BZD1,83700 ILS
5 BZD9,18500 ILS
10 BZD18,37000 ILS
20 BZD36,74000 ILS
50 BZD91,85000 ILS
100 BZD183,70000 ILS
250 BZD459,25000 ILS
500 BZD918,50000 ILS
1000 BZD1 837,00000 ILS
2000 BZD3 674,00000 ILS
5000 BZD9 185,00000 ILS
10000 BZD18 370,00000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Белизский доллар
1 ILS0,54437 BZD
5 ILS2,72183 BZD
10 ILS5,44366 BZD
20 ILS10,88732 BZD
50 ILS27,21830 BZD
100 ILS54,43660 BZD
250 ILS136,09150 BZD
500 ILS272,18300 BZD
1000 ILS544,36600 BZD
2000 ILS1 088,73200 BZD
5000 ILS2 721,83000 BZD
10000 ILS5 443,66000 BZD