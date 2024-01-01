История обменного курса белизский доллар–новые израильские шекели

Обменный курс белизский доллар/новые израильские шекели сейчас составляет 1,836, отражая изменение в размере 0.999% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.007% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 1,836, и минимумом, равным 1,796, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.879% уменьшение стоимости.