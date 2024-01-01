Belize dolarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile BZD → ILS çevirin

1.000 bzd
1.874,88 ils

1,000 BZD = 1,875 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Belize dolarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BZD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belize doları için en iyi döviz çiftleri

BZD → USD

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BZD → SGD

BZD → GBP

BZD → AUD

BZD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belize Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 BZD1,87488 ILS
5 BZD9,37440 ILS
10 BZD18,74880 ILS
20 BZD37,49760 ILS
50 BZD93,74400 ILS
100 BZD187,48800 ILS
250 BZD468,72000 ILS
500 BZD937,44000 ILS
1000 BZD1.874,88000 ILS
2000 BZD3.749,76000 ILS
5000 BZD9.374,40000 ILS
10000 BZD18.748,80000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Belize Doları
1 ILS0,53337 BZD
5 ILS2,66685 BZD
10 ILS5,33369 BZD
20 ILS10,66738 BZD
50 ILS26,66845 BZD
100 ILS53,33690 BZD
250 ILS133,34225 BZD
500 ILS266,68450 BZD
1000 ILS533,36900 BZD
2000 ILS1.066,73800 BZD
5000 ILS2.666,84500 BZD
10000 ILS5.333,69000 BZD