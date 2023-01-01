10 Yeni İsrail şekelinden Belize dolarına

Reel döviz kuru ile ILS → BZD çevirin

10 ils
5.29 bzd

1.00000 ILS = 0.52897 BZD

20:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → BZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 BZD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Belize Doları
1 ILS0.52897 BZD
5 ILS2.64482 BZD
10 ILS5.28965 BZD
20 ILS10.57930 BZD
50 ILS26.44825 BZD
100 ILS52.89650 BZD
250 ILS132.24125 BZD
500 ILS264.48250 BZD
1000 ILS528.96500 BZD
2000 ILS1057.93000 BZD
5000 ILS2644.82500 BZD
10000 ILS5289.65000 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 BZD1.89048 ILS
5 BZD9.45240 ILS
10 BZD18.90480 ILS
20 BZD37.80960 ILS
50 BZD94.52400 ILS
100 BZD189.04800 ILS
250 BZD472.62000 ILS
500 BZD945.24000 ILS
1000 BZD1890.48000 ILS
2000 BZD3780.96000 ILS
5000 BZD9452.40000 ILS
10000 BZD18904.80000 ILS