1 израильский новый шекель в белизские доллары

Сконвертируйте ILS в BZD по реальному обменному курсу

1 ils
0,55 bzd

₪1,000 ILS = BZ$0,5486 BZD

Среднерыночный курс в 14:08
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ILS в BZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,55610,5561
Низкий0,52990,5261
В среднем0,54040,5387
Изменить1.96%3.31%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к BZD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к BZD составил 0,5561, а минимальный — 0,5299. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5404. Изменение курса ILS к BZD в процентном соотношении составило 1.96.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к BZD составил 0,5561, а минимальный — 0,5261. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5387. Изменение курса ILS к BZD в процентном соотношении составило 3.31.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,141,4941,6270,96819,46
1 GBP1,18711,292108,1881,7731,9311,1523,1
1 USD0,9190,774183,7141,3721,4940,88917,875
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в белизские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и BZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в BZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Белизский доллар
1 ILS0,54859 BZD
5 ILS2,74296 BZD
10 ILS5,48591 BZD
20 ILS10,97182 BZD
50 ILS27,42955 BZD
100 ILS54,85910 BZD
250 ILS137,14775 BZD
500 ILS274,29550 BZD
1000 ILS548,59100 BZD
2000 ILS1 097,18200 BZD
5000 ILS2 742,95500 BZD
10000 ILS5 485,91000 BZD
Обменные курсы Белизский доллар / Израильский новый шекель
1 BZD1,82285 ILS
5 BZD9,11425 ILS
10 BZD18,22850 ILS
20 BZD36,45700 ILS
50 BZD91,14250 ILS
100 BZD182,28500 ILS
250 BZD455,71250 ILS
500 BZD911,42500 ILS
1000 BZD1 822,85000 ILS
2000 BZD3 645,70000 ILS
5000 BZD9 114,25000 ILS
10000 BZD18 228,50000 ILS