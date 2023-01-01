بولا بوتسواني إلى ليرة تركية

تحويل BWP إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١٬٩٨٥ try

1.00000 BWP = 1.98500 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 7:8 UTC
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BWP إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 TRY
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.064488.48191.435451.658460.9574518.1872
1GBP1.1583511.2329102.4891.662691.9211.1090621.0663
1USD0.93950.811096183.12841.34861.558120.8994517.0868
1INR0.01130180.009757140.012029610.01622310.01874350.010820.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / ليرة تركية
1 BWP1.98500 TRY
5 BWP9.92500 TRY
10 BWP19.85000 TRY
20 BWP39.70000 TRY
50 BWP99.25000 TRY
100 BWP198.50000 TRY
250 BWP496.25000 TRY
500 BWP992.50000 TRY
1000 BWP1985.00000 TRY
2000 BWP3970.00000 TRY
5000 BWP9925.00000 TRY
10000 BWP19850.00000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Botswanan Pula
1 TRY0.50378 BWP
5 TRY2.51889 BWP
10 TRY5.03779 BWP
20 TRY10.07558 BWP
50 TRY25.18895 BWP
100 TRY50.37790 BWP
250 TRY125.94475 BWP
500 TRY251.88950 BWP
1000 TRY503.77900 BWP
2000 TRY1007.55800 BWP
5000 TRY2518.89500 BWP
10000 TRY5037.79000 BWP