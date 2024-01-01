Ботсванские пулы в турецкие лиры

Сконвертируйте BWP в TRY по реальному обменному курсу

1 000 bwp
2 452,68 try

P1,000 BWP = TL2,453 TRY

Среднерыночный курс в 03:30
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BWP в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,46062,4606
Низкий2,38522,3420
В среднем2,42462,3905
Изменить1.94%4.57%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BWP к TRY

За последние 30 дней максимальный курс BWP к TRY составил 2,4606, а минимальный — 2,3852. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,4246. Изменение курса BWP к TRY в процентном соотношении составило 1.94.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к TRY составил 2,4606, а минимальный — 2,3420. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,3905. Изменение курса BWP к TRY в процентном соотношении составило 4.57.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2840,9181,3441,3711,6590,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,9111,4641,4921,8060,8411,625
1 SGD0,74413,6040,68311,021,2340,5751,11

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванская пула

BWP в USD

BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

BWP в GBP

BWP в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Турецкая лира
1 BWP2,45268 TRY
5 BWP12,26340 TRY
10 BWP24,52680 TRY
20 BWP49,05360 TRY
50 BWP122,63400 TRY
100 BWP245,26800 TRY
250 BWP613,17000 TRY
500 BWP1 226,34000 TRY
1000 BWP2 452,68000 TRY
2000 BWP4 905,36000 TRY
5000 BWP12 263,40000 TRY
10000 BWP24 526,80000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Ботсванская пула
1 TRY0,40772 BWP
5 TRY2,03859 BWP
10 TRY4,07717 BWP
20 TRY8,15434 BWP
50 TRY20,38585 BWP
100 TRY40,77170 BWP
250 TRY101,92925 BWP
500 TRY203,85850 BWP
1000 TRY407,71700 BWP
2000 TRY815,43400 BWP
5000 TRY2 038,58500 BWP
10000 TRY4 077,17000 BWP