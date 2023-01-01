بولا بوتسواني إلى دينار كويتي

تحويل BWP إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
22.659 kwd

1.00000 BWP = 0.02266 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:2 UTC
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BWP إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064788.52771.436011.659830.9574518.1955
1GBP1.1576811.2325102.481.662331.921431.1084221.0632
1USD0.939250.811359183.1481.348751.558970.899217.0898
1INR0.01129590.009758010.012026710.01622110.01874930.01081450.205535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / Kuwaiti Dinar
1 BWP0.02266 KWD
5 BWP0.11329 KWD
10 BWP0.22659 KWD
20 BWP0.45317 KWD
50 BWP1.13293 KWD
100 BWP2.26585 KWD
250 BWP5.66463 KWD
500 BWP11.32925 KWD
1000 BWP22.65850 KWD
2000 BWP45.31700 KWD
5000 BWP113.29250 KWD
10000 BWP226.58500 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Botswanan Pula
1 KWD44.13350 BWP
5 KWD220.66750 BWP
10 KWD441.33500 BWP
20 KWD882.67000 BWP
50 KWD2206.67500 BWP
100 KWD4413.35000 BWP
250 KWD11033.37500 BWP
500 KWD22066.75000 BWP
1000 KWD44133.50000 BWP
2000 KWD88267.00000 BWP
5000 KWD220667.50000 BWP
10000 KWD441335.00000 BWP