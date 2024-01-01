Botsvana pulasından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile BWP → KWD çevirin

1.000 bwp
22,406 kwd

1,000 BWP = 0,02241 KWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Botsvana pulasından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Kuveyt Dinarı
1 BWP0,02241 KWD
5 BWP0,11203 KWD
10 BWP0,22406 KWD
20 BWP0,44812 KWD
50 BWP1,12031 KWD
100 BWP2,24061 KWD
250 BWP5,60153 KWD
500 BWP11,20305 KWD
1000 BWP22,40610 KWD
2000 BWP44,81220 KWD
5000 BWP112,03050 KWD
10000 BWP224,06100 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Botsvana Pulası
1 KWD44,63060 BWP
5 KWD223,15300 BWP
10 KWD446,30600 BWP
20 KWD892,61200 BWP
50 KWD2.231,53000 BWP
100 KWD4.463,06000 BWP
250 KWD11.157,65000 BWP
500 KWD22.315,30000 BWP
1000 KWD44.630,60000 BWP
2000 KWD89.261,20000 BWP
5000 KWD223.153,00000 BWP
10000 KWD446.306,00000 BWP