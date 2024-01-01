10 Kuveyt dinarından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile KWD → BWP çevirin

1,000ك KWD = 44,40P BWP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → BWP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BWP
1 KWD → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek44,400044,4000
Düşük43,247142,6437
Ortalama43,608243,4123
Değişim2.48%1.46%
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1 KWD → BWP istatistikleri

KWD → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 44,4000, en düşük 43,2471 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 43,6082 oldu. KWD → BWP kurundaki değişiklik 2.48 değerindeydi.

KWD → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 44,4000, en düşük 42,6437 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 43,4123 oldu. KWD → BWP kurundaki değişiklik 1.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - BWP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Botsvana Pulası
1 KWD44,40000 BWP
5 KWD222,00000 BWP
10 KWD444,00000 BWP
20 KWD888,00000 BWP
50 KWD2.220,00000 BWP
100 KWD4.440,00000 BWP
250 KWD11.100,00000 BWP
500 KWD22.200,00000 BWP
1000 KWD44.400,00000 BWP
2000 KWD88.800,00000 BWP
5000 KWD222.000,00000 BWP
10000 KWD444.000,00000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Kuveyt Dinarı
1 BWP0,02252 KWD
5 BWP0,11261 KWD
10 BWP0,22523 KWD
20 BWP0,45045 KWD
50 BWP1,12613 KWD
100 BWP2,25225 KWD
250 BWP5,63063 KWD
500 BWP11,26125 KWD
1000 BWP22,52250 KWD
2000 BWP45,04500 KWD
5000 BWP112,61250 KWD
10000 BWP225,22500 KWD