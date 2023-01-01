بولا بوتسواني إلى كرونة آيسلندية

تحويل BWP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١٠٬٠١٠ isk

1.00000 BWP = 10.01000 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 7:1 UTC
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BWP إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.064788.54581.436071.660090.957618.2
1GBP1.1574711.23235102.4881.662191.921491.108421.0658
1USD0.939250.811458183.1651.34881.559210.899417.094
1INR0.01129360.00975720.012024310.01621840.01874840.01081460.205543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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BWP إلى EUR

BWP إلى SGD

BWP إلى CAD

BWP إلى NZD

BWP إلى GBP

BWP إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / Icelandic Króna
1 BWP10.01000 ISK
5 BWP50.05000 ISK
10 BWP100.10000 ISK
20 BWP200.20000 ISK
50 BWP500.50000 ISK
100 BWP1001.00000 ISK
250 BWP2502.50000 ISK
500 BWP5005.00000 ISK
1000 BWP10010.00000 ISK
2000 BWP20020.00000 ISK
5000 BWP50050.00000 ISK
10000 BWP100100.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Botswanan Pula
1 ISK0.09990 BWP
5 ISK0.49950 BWP
10 ISK0.99900 BWP
20 ISK1.99801 BWP
50 ISK4.99501 BWP
100 ISK9.99003 BWP
250 ISK24.97508 BWP
500 ISK49.95015 BWP
1000 ISK99.90030 BWP
2000 ISK199.80060 BWP
5000 ISK499.50150 BWP
10000 ISK999.00300 BWP