Botsvana pulasından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile BWP → ISK çevirin

1.000 bwp
10.295,80 isk

1,000 BWP = 10,30 ISK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,8620,941,3621,3771,6840,8031,547
1 ZAR0,05310,050,0720,0730,0890,0430,082
1 EUR1,06420,07111,4491,4661,7920,8551,647
1 SGD0,73413,8540,6911,0121,2370,591,137

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Botsvana pulasından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / İzlanda Kronu
1 BWP10,29580 ISK
5 BWP51,47900 ISK
10 BWP102,95800 ISK
20 BWP205,91600 ISK
50 BWP514,79000 ISK
100 BWP1.029,58000 ISK
250 BWP2.573,95000 ISK
500 BWP5.147,90000 ISK
1000 BWP10.295,80000 ISK
2000 BWP20.591,60000 ISK
5000 BWP51.479,00000 ISK
10000 BWP102.958,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Botsvana Pulası
1 ISK0,09713 BWP
5 ISK0,48564 BWP
10 ISK0,97127 BWP
20 ISK1,94254 BWP
50 ISK4,85636 BWP
100 ISK9,71272 BWP
250 ISK24,28180 BWP
500 ISK48,56360 BWP
1000 ISK97,12720 BWP
2000 ISK194,25440 BWP
5000 ISK485,63600 BWP
10000 ISK971,27200 BWP