博茨瓦纳普拉兑冰岛克朗

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1,000 bwp
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P1.000 BWP = kr10.23 ISK

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1 BWP兑ISK过去 30 天过去 90 天
10.254910.3178
10.123810.0136
一般10.182210.1889
更改0.50%-0.37%
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1 BWP 兑 ISK 统计信息

过去 30 天，BWP 兑 ISK 的表现如下：30 天高点为 10.2549，30 天低点为 10.1238。这意味着 30 天平均值为 10.1822。BWP 兑 ISK 的变化为 0.50。

过去 90 天，BWP 兑 ISK 的表现如下：90 天高点为 10.3178，90 天低点为 10.0136。这意味着 90 天平均值为 10.1889。BWP 兑 ISK 的变化为 -0.37。

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1 USD118.3750.9151.3271.3731.6660.7881.529
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博茨瓦纳普拉/冰岛克朗汇率
1 BWP10.22590 ISK
5 BWP51.12950 ISK
10 BWP102.25900 ISK
20 BWP204.51800 ISK
50 BWP511.29500 ISK
100 BWP1,022.59000 ISK
250 BWP2,556.47500 ISK
500 BWP5,112.95000 ISK
1000 BWP10,225.90000 ISK
2000 BWP20,451.80000 ISK
5000 BWP51,129.50000 ISK
10000 BWP102,259.00000 ISK
冰岛克朗/博茨瓦纳普拉汇率
1 ISK0.09779 BWP
5 ISK0.48895 BWP
10 ISK0.97791 BWP
20 ISK1.95581 BWP
50 ISK4.88953 BWP
100 ISK9.77906 BWP
250 ISK24.44765 BWP
500 ISK48.89530 BWP
1000 ISK97.79060 BWP
2000 ISK195.58120 BWP
5000 ISK488.95300 BWP
10000 ISK977.90600 BWP