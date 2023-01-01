بولا بوتسواني إلى يوان صيني

تحويل BWP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٥٣٥٫٣١ cny

1.00000 BWP = 0.53531 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 6:58 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BWP إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 CNY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.0651588.56231.436831.660410.9576518.2101
1GBP1.1574111.2329102.511.663121.92191.1083921.078
1USD0.938850.811096183.14541.348951.558850.899117.0963
1INR0.01129150.009755150.012027110.0162240.01874840.01081360.205619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

BWP إلى USD

BWP إلى ZAR

BWP إلى EUR

BWP إلى SGD

BWP إلى CAD

BWP إلى NZD

BWP إلى GBP

BWP إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Chinese Yuan RMB
1 BWP0.53531 CNY
5 BWP2.67657 CNY
10 BWP5.35314 CNY
20 BWP10.70628 CNY
50 BWP26.76570 CNY
100 BWP53.53140 CNY
250 BWP133.82850 CNY
500 BWP267.65700 CNY
1000 BWP535.31400 CNY
2000 BWP1070.62800 CNY
5000 BWP2676.57000 CNY
10000 BWP5353.14000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Botswanan Pula
1 CNY1.86806 BWP
5 CNY9.34030 BWP
10 CNY18.68060 BWP
20 CNY37.36120 BWP
50 CNY93.40300 BWP
100 CNY186.80600 BWP
250 CNY467.01500 BWP
500 CNY934.03000 BWP
1000 CNY1868.06000 BWP
2000 CNY3736.12000 BWP
5000 CNY9340.30000 BWP
10000 CNY18680.60000 BWP