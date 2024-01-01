Botsvana pulasından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile BWP → CNY çevirin

1.000 bwp
526,16 cny

1,000 BWP = 0,5262 CNY

19:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Botsvana pulasından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Çin Yuanı RMB
1 BWP0,52616 CNY
5 BWP2,63078 CNY
10 BWP5,26155 CNY
20 BWP10,52310 CNY
50 BWP26,30775 CNY
100 BWP52,61550 CNY
250 BWP131,53875 CNY
500 BWP263,07750 CNY
1000 BWP526,15500 CNY
2000 BWP1.052,31000 CNY
5000 BWP2.630,77500 CNY
10000 BWP5.261,55000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Botsvana Pulası
1 CNY1,90058 BWP
5 CNY9,50290 BWP
10 CNY19,00580 BWP
20 CNY38,01160 BWP
50 CNY95,02900 BWP
100 CNY190,05800 BWP
250 CNY475,14500 BWP
500 CNY950,29000 BWP
1000 CNY1.900,58000 BWP
2000 CNY3.801,16000 BWP
5000 CNY9.502,90000 BWP
10000 CNY19.005,80000 BWP