بولا بوتسواني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل BWP إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
6090.61 btn

1.00000 BWP = 6.09061 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 6:57 UTC
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BWP إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.065388.57211.437041.660120.9577518.2058
1GBP1.1574111.233102.5151.663261.921461.1085121.0717
1USD0.93870.81103183.14291.348951.558360.8990517.0898
1INR0.01129020.009754650.012027510.01622450.01874320.01081330.205547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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BWP إلى EUR

BWP إلى SGD

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BWP إلى NZD

BWP إلى GBP

BWP إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / نغولتروم بوتاني
1 BWP6.09061 BTN
5 BWP30.45305 BTN
10 BWP60.90610 BTN
20 BWP121.81220 BTN
50 BWP304.53050 BTN
100 BWP609.06100 BTN
250 BWP1522.65250 BTN
500 BWP3045.30500 BTN
1000 BWP6090.61000 BTN
2000 BWP12181.22000 BTN
5000 BWP30453.05000 BTN
10000 BWP60906.10000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Botswanan Pula
1 BTN0.16419 BWP
5 BTN0.82093 BWP
10 BTN1.64187 BWP
20 BTN3.28374 BWP
50 BTN8.20935 BWP
100 BTN16.41870 BWP
250 BTN41.04675 BWP
500 BTN82.09350 BWP
1000 BTN164.18700 BWP
2000 BTN328.37400 BWP
5000 BTN820.93500 BWP
10000 BTN1641.87000 BWP