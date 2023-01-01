دولار بروني إلى كرونة آيسلندية

تحويل BND إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bnd
١٠٠٬٠٢٩ isk

1.00000 BND = 100.02900 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 5:46 UTC
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BND إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0636588.38671.434921.659230.9568518.2105
1GBP1.1584111.23215102.3891.662231.922081.1084321.0954
1USD0.940150.811589183.09751.349051.559940.899617.1208
1INR0.01131390.009766710.012034110.01623450.01877240.01082580.206033

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

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BND إلى ZAR

BND إلى SGD

BND إلى AUD

BND إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / Icelandic Króna
1 BND100.02900 ISK
5 BND500.14500 ISK
10 BND1000.29000 ISK
20 BND2000.58000 ISK
50 BND5001.45000 ISK
100 BND10002.90000 ISK
250 BND25007.25000 ISK
500 BND50014.50000 ISK
1000 BND100029.00000 ISK
2000 BND200058.00000 ISK
5000 BND500145.00000 ISK
10000 BND1000290.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار بروني
1 ISK0.01000 BND
5 ISK0.04999 BND
10 ISK0.09997 BND
20 ISK0.19994 BND
50 ISK0.49985 BND
100 ISK0.99971 BND
250 ISK2.49927 BND
500 ISK4.99854 BND
1000 ISK9.99708 BND
2000 ISK19.99416 BND
5000 ISK49.98540 BND
10000 ISK99.97080 BND