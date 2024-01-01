Brunei dolarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile BND → ISK çevirin

1.000 bnd
104.018 isk

1,000 BND = 104,0 ISK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,941,3771,68418,8621,3621,5470,803
1 EUR1,06411,4661,79220,0711,4491,6470,855
1 CAD0,7260,68211,22313,6940,9881,1230,583
1 NZD0,5940,5580,818111,1980,8080,9190,477

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Brunei dolarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BND → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brunei doları için en iyi döviz çiftleri

BND → USD

BND → EUR

BND → CAD

BND → NZD

BND → ZAR

BND → SGD

BND → AUD

BND → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brunei Doları / İzlanda Kronu
1 BND104,01800 ISK
5 BND520,09000 ISK
10 BND1.040,18000 ISK
20 BND2.080,36000 ISK
50 BND5.200,90000 ISK
100 BND10.401,80000 ISK
250 BND26.004,50000 ISK
500 BND52.009,00000 ISK
1000 BND104.018,00000 ISK
2000 BND208.036,00000 ISK
5000 BND520.090,00000 ISK
10000 BND1.040.180,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Brunei Doları
1 ISK0,00961 BND
5 ISK0,04807 BND
10 ISK0,09614 BND
20 ISK0,19228 BND
50 ISK0,48069 BND
100 ISK0,96138 BND
250 ISK2,40344 BND
500 ISK4,80688 BND
1000 ISK9,61376 BND
2000 ISK19,22752 BND
5000 ISK48,06880 BND
10000 ISK96,13760 BND