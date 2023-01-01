دولار برمودي إلى ريال عماني

تحويل BMD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bmd
385.010 omr

1.00000 BMD = 0.38501 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:35 UTC
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BMD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.36641.434791.659360.9571518.2125
1GBP1.1583511.2318102.361.662011.922131.1087121.0967
1USD0.94040.81182183.0981.349251.560430.9000517.1267
1INR0.01131650.009769430.01203410.01623690.01877820.01083120.206102

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / الريال العماني
1 BMD0.38501 OMR
5 BMD1.92505 OMR
10 BMD3.85010 OMR
20 BMD7.70020 OMR
50 BMD19.25050 OMR
100 BMD38.50100 OMR
250 BMD96.25250 OMR
500 BMD192.50500 OMR
1000 BMD385.01000 OMR
2000 BMD770.02000 OMR
5000 BMD1925.05000 OMR
10000 BMD3850.10000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Bermudan Dollar
1 OMR2.59734 BMD
5 OMR12.98670 BMD
10 OMR25.97340 BMD
20 OMR51.94680 BMD
50 OMR129.86700 BMD
100 OMR259.73400 BMD
250 OMR649.33500 BMD
500 OMR1298.67000 BMD
1000 OMR2597.34000 BMD
2000 OMR5194.68000 BMD
5000 OMR12986.70000 BMD
10000 OMR25973.40000 BMD