Bermuda dolarından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile BMD → OMR çevirin

1.000 bmd
385 omr

1,000 BMD = 0,3850 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bermuda dolarından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BMD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bermuda doları için en iyi döviz çiftleri

BMD → USD

BMD → CAD

BMD → INR

BMD → EUR

BMD → NZD

BMD → SGD

BMD → ZAR

BMD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bermuda Doları / Umman Riyali
1 BMD0,38500 OMR
5 BMD1,92500 OMR
10 BMD3,85000 OMR
20 BMD7,70000 OMR
50 BMD19,25000 OMR
100 BMD38,50000 OMR
250 BMD96,25000 OMR
500 BMD192,50000 OMR
1000 BMD385,00000 OMR
2000 BMD770,00000 OMR
5000 BMD1.925,00000 OMR
10000 BMD3.850,00000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Bermuda Doları
1 OMR2,59740 BMD
5 OMR12,98700 BMD
10 OMR25,97400 BMD
20 OMR51,94800 BMD
50 OMR129,87000 BMD
100 OMR259,74000 BMD
250 OMR649,35000 BMD
500 OMR1.298,70000 BMD
1000 OMR2.597,40000 BMD
2000 OMR5.194,80000 BMD
5000 OMR12.987,00000 BMD
10000 OMR25.974,00000 BMD