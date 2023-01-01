5 Yemen riyalinden Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile OMR → BMD çevirin

5 omr
12,99 bmd

1.00000 OMR = 2.59737 BMD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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OMR → BMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 BMD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yemen riyalinden Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Bermuda Doları
1 OMR2.59737 BMD
5 OMR12.98685 BMD
10 OMR25.97370 BMD
20 OMR51.94740 BMD
50 OMR129.86850 BMD
100 OMR259.73700 BMD
250 OMR649.34250 BMD
500 OMR1298.68500 BMD
1000 OMR2597.37000 BMD
2000 OMR5194.74000 BMD
5000 OMR12986.85000 BMD
10000 OMR25973.70000 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Umman Riyali
1 BMD0.38500 OMR
5 BMD1.92502 OMR
10 BMD3.85005 OMR
20 BMD7.70010 OMR
50 BMD19.25025 OMR
100 BMD38.50050 OMR
250 BMD96.25125 OMR
500 BMD192.50250 OMR
1000 BMD385.00500 OMR
2000 BMD770.01000 OMR
5000 BMD1925.02500 OMR
10000 BMD3850.05000 OMR