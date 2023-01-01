دينار بحريني إلى ريال عماني

تحويل BHD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
١٬٠٢١٫٣٠٠ omr

1.00000 BHD = 1.02130 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:19 UTC
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BHD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063688.36921.434741.65980.9570518.2155
1GBP1.1586111.2323102.3861.662311.923061.1088521.1047
1USD0.94020.811491183.0851.348951.560550.8998517.1263
1INR0.01131620.009766990.012035910.01623580.01878260.01083050.20613

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / الريال العماني
1 BHD1.02130 OMR
5 BHD5.10650 OMR
10 BHD10.21300 OMR
20 BHD20.42600 OMR
50 BHD51.06500 OMR
100 BHD102.13000 OMR
250 BHD255.32500 OMR
500 BHD510.65000 OMR
1000 BHD1021.30000 OMR
2000 BHD2042.60000 OMR
5000 BHD5106.50000 OMR
10000 BHD10213.00000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Bahraini Dinar
1 OMR0.97914 BHD
5 OMR4.89572 BHD
10 OMR9.79143 BHD
20 OMR19.58286 BHD
50 OMR48.95715 BHD
100 OMR97.91430 BHD
250 OMR244.78575 BHD
500 OMR489.57150 BHD
1000 OMR979.14300 BHD
2000 OMR1958.28600 BHD
5000 OMR4895.71500 BHD
10000 OMR9791.43000 BHD