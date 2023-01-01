ألف دينار بحريني إلى ريال عماني

تحويل BHD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
١٬٠٢١٫٢٧٠ omr

1.00000 BHD = 1.02127 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:57 UTC
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BHD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / الريال العماني
1 BHD1.02127 OMR
5 BHD5.10635 OMR
10 BHD10.21270 OMR
20 BHD20.42540 OMR
50 BHD51.06350 OMR
100 BHD102.12700 OMR
250 BHD255.31750 OMR
500 BHD510.63500 OMR
1000 BHD1021.27000 OMR
2000 BHD2042.54000 OMR
5000 BHD5106.35000 OMR
10000 BHD10212.70000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Bahraini Dinar
1 OMR0.97917 BHD
5 OMR4.89584 BHD
10 OMR9.79169 BHD
20 OMR19.58338 BHD
50 OMR48.95845 BHD
100 OMR97.91690 BHD
250 OMR244.79225 BHD
500 OMR489.58450 BHD
1000 OMR979.16900 BHD
2000 OMR1958.33800 BHD
5000 OMR4895.84500 BHD
10000 OMR9791.69000 BHD