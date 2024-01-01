Bahreyn dinarından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile BHD → OMR çevirin

1.000 bhd
1.021,220 omr

1,000 BHD = 1,021 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bahreyn dinarından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Umman Riyali
1 BHD1,02122 OMR
5 BHD5,10610 OMR
10 BHD10,21220 OMR
20 BHD20,42440 OMR
50 BHD51,06100 OMR
100 BHD102,12200 OMR
250 BHD255,30500 OMR
500 BHD510,61000 OMR
1000 BHD1.021,22000 OMR
2000 BHD2.042,44000 OMR
5000 BHD5.106,10000 OMR
10000 BHD10.212,20000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Bahreyn Dinarı
1 OMR0,97922 BHD
5 OMR4,89611 BHD
10 OMR9,79221 BHD
20 OMR19,58442 BHD
50 OMR48,96105 BHD
100 OMR97,92210 BHD
250 OMR244,80525 BHD
500 OMR489,61050 BHD
1000 OMR979,22100 BHD
2000 OMR1.958,44200 BHD
5000 OMR4.896,10500 BHD
10000 OMR9.792,21000 BHD