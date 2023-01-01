500 Yemen riyalinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile OMR → BHD çevirin

500 omr
489,085 bhd

1.00000 OMR = 0.97817 BHD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

OMR → BHD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 BHD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yemen riyalinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Bahreyn Dinarı
1 OMR0.97817 BHD
5 OMR4.89084 BHD
10 OMR9.78169 BHD
20 OMR19.56338 BHD
50 OMR48.90845 BHD
100 OMR97.81690 BHD
250 OMR244.54225 BHD
500 OMR489.08450 BHD
1000 OMR978.16900 BHD
2000 OMR1956.33800 BHD
5000 OMR4890.84500 BHD
10000 OMR9781.69000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Umman Riyali
1 BHD1.02232 OMR
5 BHD5.11160 OMR
10 BHD10.22320 OMR
20 BHD20.44640 OMR
50 BHD51.11600 OMR
100 BHD102.23200 OMR
250 BHD255.58000 OMR
500 BHD511.16000 OMR
1000 BHD1022.32000 OMR
2000 BHD2044.64000 OMR
5000 BHD5111.60000 OMR
10000 BHD10223.20000 OMR