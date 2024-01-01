20 ريال عماني إلى دينار بحريني

تحويل OMR إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

20 omr
19.577 bhd

ر.ع.1.000 OMR = .د.ب0.9789 BHD

Mid-market exchange rate at 11:23
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OMR إلى BHD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.261.511.6520.94721.601
1 GBP1.18111.313110.1291.7841.951.11825.508
1 USD0.90.762183.9051.3591.4860.85219.434
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ريال عماني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Bahraini Dinar
1 OMR٠٫٩٧٨٨٧ BHD
5 OMR٤٫٨٩٤٣٤ BHD
10 OMR٩٫٧٨٨٦٩ BHD
20 OMR١٩٫٥٧٧٣٨ BHD
50 OMR٤٨٫٩٤٣٤٥ BHD
100 OMR٩٧٫٨٨٦٩٠ BHD
250 OMR٢٤٤٫٧١٧٢٥ BHD
500 OMR٤٨٩٫٤٣٤٥٠ BHD
1000 OMR٩٧٨٫٨٦٩٠٠ BHD
2000 OMR١٬٩٥٧٫٧٣٨٠٠ BHD
5000 OMR٤٬٨٩٤٫٣٤٥٠٠ BHD
10000 OMR٩٬٧٨٨٫٦٩٠٠٠ BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / الريال العماني
1 BHD١٫٠٢١٥٩ OMR
5 BHD٥٫١٠٧٩٥ OMR
10 BHD١٠٫٢١٥٩٠ OMR
20 BHD٢٠٫٤٣١٨٠ OMR
50 BHD٥١٫٠٧٩٥٠ OMR
100 BHD١٠٢٫١٥٩٠٠ OMR
250 BHD٢٥٥٫٣٩٧٥٠ OMR
500 BHD٥١٠٫٧٩٥٠٠ OMR
1000 BHD١٬٠٢١٫٥٩٠٠٠ OMR
2000 BHD٢٬٠٤٣٫١٨٠٠٠ OMR
5000 BHD٥٬١٠٧٫٩٥٠٠٠ OMR
10000 BHD١٠٬٢١٥٫٩٠٠٠٠ OMR