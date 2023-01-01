500 Vietnam dongundan Sri Lanka rupisine
Reel döviz kuru ile VND → LKR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Vietnam Dongu
|1 LKR
|75.01540 VND
|5 LKR
|375.07700 VND
|10 LKR
|750.15400 VND
|20 LKR
|1500.30800 VND
|50 LKR
|3750.77000 VND
|100 LKR
|7501.54000 VND
|250 LKR
|18753.85000 VND
|500 LKR
|37507.70000 VND
|1000 LKR
|75015.40000 VND
|2000 LKR
|150030.80000 VND
|5000 LKR
|375077.00000 VND
|10000 LKR
|750154.00000 VND