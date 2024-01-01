250 угандийских шиллингов в новые израильские шекели

Сконвертируйте UGX в ILS по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = ₪0,001017 ILS

Среднерыночный курс в 06:13
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UGX к ILS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

ILS
1 UGX в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00100,0010
Низкий0,00100,0010
В среднем0,00100,0010
Изменение-0.85%1.90%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UGX к ILS

За последние 30 дней максимальный курс UGX к ILS составил 0,0010, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0010. Изменение курса UGX к ILS в процентном соотношении составило -0.85.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к ILS составил 0,0010, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0010. Изменение курса UGX к ILS в процентном соотношении составило 1.90.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UGX к ILS

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5180,9331,3290,77584,381 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,5861 116,920,917
1 EUR1,0711,62611,4240,8390,3921 816,331,491
1 SGD0,7521,1420,70210,58363,4841 275,641,047

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Израильский новый шекель
1 UGX0,00102 ILS
5 UGX0,00509 ILS
10 UGX0,01017 ILS
20 UGX0,02035 ILS
50 UGX0,05087 ILS
100 UGX0,10174 ILS
250 UGX0,25436 ILS
500 UGX0,50871 ILS
1000 UGX1,01742 ILS
2000 UGX2,03484 ILS
5000 UGX5,08710 ILS
10000 UGX10,17420 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Угандийский шиллинг
1 ILS982,88200 UGX
5 ILS4 914,41000 UGX
10 ILS9 828,82000 UGX
20 ILS19 657,64000 UGX
50 ILS49 144,10000 UGX
100 ILS98 288,20000 UGX
250 ILS245 720,50000 UGX
500 ILS491 441,00000 UGX
1000 ILS982 882,00000 UGX
2000 ILS1 965 764,00000 UGX
5000 ILS4 914 410,00000 UGX
10000 ILS9 828 820,00000 UGX