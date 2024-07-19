5 израильских новых шекелей в угандийские шиллинги

Сконвертируйте ILS в UGX по реальному обменному курсу

5 ils
5 065 ugx

₪1,000 ILS = Ush1 013 UGX

Среднерыночный курс в 16:43
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1 ILS в UGXПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 028,56001 041,7100
Низкий982,0260982,0260
В среднем1 002,60211 013,1861
Изменить0.69%0.13%
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Соотношение 1 ILS к UGX

За последние 30 дней максимальный курс ILS к UGX составил 1 028,5600, а минимальный — 982,0260. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 002,6021. Изменение курса ILS к UGX в процентном соотношении составило 0.69.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к UGX составил 1 041,7100, а минимальный — 982,0260. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 013,1861. Изменение курса ILS к UGX в процентном соотношении составило 0.13.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1471,4951,6270,96719,628
1 GBP1,18711,292108,1761,7741,9311,14823,295
1 USD0,9190,774183,7251,3731,4950,88918,03
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Угандийский шиллинг
1 ILS1 012,97000 UGX
5 ILS5 064,85000 UGX
10 ILS10 129,70000 UGX
20 ILS20 259,40000 UGX
50 ILS50 648,50000 UGX
100 ILS101 297,00000 UGX
250 ILS253 242,50000 UGX
500 ILS506 485,00000 UGX
1000 ILS1 012 970,00000 UGX
2000 ILS2 025 940,00000 UGX
5000 ILS5 064 850,00000 UGX
10000 ILS10 129 700,00000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Израильский новый шекель
1 UGX0,00099 ILS
5 UGX0,00494 ILS
10 UGX0,00987 ILS
20 UGX0,01974 ILS
50 UGX0,04936 ILS
100 UGX0,09872 ILS
250 UGX0,24680 ILS
500 UGX0,49360 ILS
1000 UGX0,98720 ILS
2000 UGX1,97440 ILS
5000 UGX4,93600 ILS
10000 UGX9,87199 ILS