История обменного курса израильский новый шекель–угандийские шиллинги

Обменный курс израильский новый шекель/угандийские шиллинги сейчас составляет 1 012,970, отражая изменение в размере -0.218% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.581% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 1 030,150, и минимумом, равным 1 005,760, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.532% увеличение стоимости.