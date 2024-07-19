100 израильских новых шекелей в угандийские шиллинги
Сконвертируйте ILS в UGX по реальному обменному курсу
Loading
|1 ILS в UGX
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1 028,5600
|1 041,7100
|Низкий
|982,0260
|982,0260
|В среднем
|1 002,6088
|1 013,1883
|Изменить
|0.71%
|0.15%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к UGX
За последние 30 дней максимальный курс ILS к UGX составил 1 028,5600, а минимальный — 982,0260. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 002,6088. Изменение курса ILS к UGX в процентном соотношении составило 0.71.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к UGX составил 1 041,7100, а минимальный — 982,0260. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 013,1883. Изменение курса ILS к UGX в процентном соотношении составило 0.15.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в угандийские шиллинги
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Израильский новый шекель / Угандийский шиллинг
|1 ILS
|1 012,97000 UGX
|5 ILS
|5 064,85000 UGX
|10 ILS
|10 129,70000 UGX
|20 ILS
|20 259,40000 UGX
|50 ILS
|50 648,50000 UGX
|100 ILS
|101 297,00000 UGX
|250 ILS
|253 242,50000 UGX
|500 ILS
|506 485,00000 UGX
|1000 ILS
|1 012 970,00000 UGX
|2000 ILS
|2 025 940,00000 UGX
|5000 ILS
|5 064 850,00000 UGX
|10000 ILS
|10 129 700,00000 UGX