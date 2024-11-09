100 японских иен в нигерийские найры

Сконвертируйте JPY в NGN по реальному обменному курсу

¥1,000 JPY = ₦11,11 NGN

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса JPY к NGN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

NGN
1 JPY в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,286911,8310
Низкий11,082910,6643
В среднем11,206311,2317
Изменение-1.42%2.31%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JPY к NGN

За последние 30 дней максимальный курс JPY к NGN составил 11,2869, а минимальный — 11,0829. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,2063. Изменение курса JPY к NGN в процентном соотношении составило -1.42.

За последние 90 дней максимальный курс JPY к NGN составил 11,8310, а минимальный — 10,6643. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,2317. Изменение курса JPY к NGN в процентном соотношении составило 2.31.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график JPY к NGN

Популярные валюты

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10,7740,9331,5191,3910,8767,1851,325
1 GBP1,29211,2051,9621,7971,1319,2821,712
1 EUR1,0720,8311,6281,4910,9397,7011,421
1 AUD0,6580,510,61410,9160,5774,730,872

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из японских иен в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для японских иен

JPY в USD

JPY в GBP

JPY в EUR

JPY в AUD

JPY в CAD

JPY в CHF

JPY в CNY

JPY в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Японская иена / Нигерийская найра
100 JPY1 110,87000 NGN
1000 JPY11 108,70000 NGN
1500 JPY16 663,05000 NGN
2000 JPY22 217,40000 NGN
3000 JPY33 326,10000 NGN
5000 JPY55 543,50000 NGN
5400 JPY59 986,98000 NGN
10000 JPY111 087,00000 NGN
15000 JPY166 630,50000 NGN
20000 JPY222 174,00000 NGN
25000 JPY277 717,50000 NGN
30000 JPY333 261,00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Японская иена
1 NGN0,09002 JPY
5 NGN0,45010 JPY
10 NGN0,90020 JPY
20 NGN1,80039 JPY
50 NGN4,50098 JPY
100 NGN9,00196 JPY
250 NGN22,50490 JPY
500 NGN45,00980 JPY
1000 NGN90,01960 JPY
2000 NGN180,03920 JPY
5000 NGN450,09800 JPY
10000 NGN900,19600 JPY