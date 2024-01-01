1 тысяча нигерийских найр в японские иены

Сконвертируйте NGN в JPY по реальному обменному курсу

1 000 ngn
97 jpy

₦1,000 NGN = ¥0,09732 JPY

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в JPYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10720,1436
Низкий0,09670,0967
В среднем0,10330,1082
Изменить-8.56%-32.23%
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Соотношение 1 NGN к JPY

За последние 30 дней максимальный курс NGN к JPY составил 0,1072, а минимальный — 0,0967. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1033. Изменение курса NGN к JPY в процентном соотношении составило -8.56.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к JPY составил 0,1436, а минимальный — 0,0967. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1082. Изменение курса NGN к JPY в процентном соотношении составило -32.23.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в японские иены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Японская иена
1 NGN0,09732 JPY
5 NGN0,48661 JPY
10 NGN0,97321 JPY
20 NGN1,94643 JPY
50 NGN4,86607 JPY
100 NGN9,73214 JPY
250 NGN24,33035 JPY
500 NGN48,66070 JPY
1000 NGN97,32140 JPY
2000 NGN194,64280 JPY
5000 NGN486,60700 JPY
10000 NGN973,21400 JPY
Обменные курсы Японская иена / Нигерийская найра
100 JPY1 027,52000 NGN
1000 JPY10 275,20000 NGN
1500 JPY15 412,80000 NGN
2000 JPY20 550,40000 NGN
3000 JPY30 825,60000 NGN
5000 JPY51 376,00000 NGN
5400 JPY55 486,08000 NGN
10000 JPY102 752,00000 NGN
15000 JPY154 128,00000 NGN
20000 JPY205 504,00000 NGN
25000 JPY256 880,00000 NGN
30000 JPY308 256,00000 NGN