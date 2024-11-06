История обменного курса японская иена–нигерийские найры

Обменный курс японские иены/нигерийские найры сейчас составляет 11,109, отражая изменение в размере -0.082% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.361% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/нигерийские найры колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 11,260, и минимумом, равным 11,059, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.929%.