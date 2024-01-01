10 тысяч японских иен в маврикийские рупии

Сконвертируйте JPY в MUR по реальному обменному курсу

¥1,000 JPY = ₨0,3041 MUR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса JPY к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 JPY в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,31080,3264
Низкий0,30040,3004
В среднем0,30500,3141
Изменение-1.92%-3.73%
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Соотношение 1 JPY к MUR

За последние 30 дней максимальный курс JPY к MUR составил 0,3108, а минимальный — 0,3004. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3050. Изменение курса JPY к MUR в процентном соотношении составило -1.92.

За последние 90 дней максимальный курс JPY к MUR составил 0,3264, а минимальный — 0,3004. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3141. Изменение курса JPY к MUR в процентном соотношении составило -3.73.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10,7740,9331,5191,3910,8767,1851,325
1 GBP1,29211,2051,9621,7971,1319,2821,712
1 EUR1,0720,8311,6281,4910,9397,7011,421
1 AUD0,6580,510,61410,9160,5774,730,872

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Как произвести расчет конвертации из японских иен в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для японских иен

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Японская иена / Маврикийская рупия
100 JPY30,41250 MUR
1000 JPY304,12500 MUR
1500 JPY456,18750 MUR
2000 JPY608,25000 MUR
3000 JPY912,37500 MUR
5000 JPY1 520,62500 MUR
5400 JPY1 642,27500 MUR
10000 JPY3 041,25000 MUR
15000 JPY4 561,87500 MUR
20000 JPY6 082,50000 MUR
25000 JPY7 603,12500 MUR
30000 JPY9 123,75000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Японская иена
1 MUR3,28812 JPY
5 MUR16,44060 JPY
10 MUR32,88120 JPY
20 MUR65,76240 JPY
50 MUR164,40600 JPY
100 MUR328,81200 JPY
250 MUR822,03000 JPY
500 MUR1 644,06000 JPY
1000 MUR3 288,12000 JPY
2000 MUR6 576,24000 JPY
5000 MUR16 440,60000 JPY
10000 MUR32 881,20000 JPY