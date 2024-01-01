10 маврикийских рупий в японские иены

Сконвертируйте MUR в JPY по реальному обменному курсу

10 mur
34 jpy

₨1,000 MUR = ¥3,370 JPY

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в JPYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,45263,4526
Низкий3,22573,2257
В среднем3,34563,3353
Изменить1.46%3.32%
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Соотношение 1 MUR к JPY

За последние 30 дней максимальный курс MUR к JPY составил 3,4526, а минимальный — 3,2257. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,3456. Изменение курса MUR к JPY в процентном соотношении составило 1.46.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к JPY составил 3,4526, а минимальный — 3,2257. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,3353. Изменение курса MUR к JPY в процентном соотношении составило 3.32.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в японские иены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Японская иена
1 MUR3,36989 JPY
5 MUR16,84945 JPY
10 MUR33,69890 JPY
20 MUR67,39780 JPY
50 MUR168,49450 JPY
100 MUR336,98900 JPY
250 MUR842,47250 JPY
500 MUR1 684,94500 JPY
1000 MUR3 369,89000 JPY
2000 MUR6 739,78000 JPY
5000 MUR16 849,45000 JPY
10000 MUR33 698,90000 JPY
Обменные курсы Японская иена / Маврикийская рупия
100 JPY29,67460 MUR
1000 JPY296,74600 MUR
1500 JPY445,11900 MUR
2000 JPY593,49200 MUR
3000 JPY890,23800 MUR
5000 JPY1 483,73000 MUR
5400 JPY1 602,42840 MUR
10000 JPY2 967,46000 MUR
15000 JPY4 451,19000 MUR
20000 JPY5 934,92000 MUR
25000 JPY7 418,65000 MUR
30000 JPY8 902,38000 MUR