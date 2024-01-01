1 тысяча маврикийских рупий в японские иены
Сконвертируйте MUR в JPY по реальному обменному курсу
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|1 MUR в JPY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|3,4526
|3,4526
|Низкий
|3,2257
|3,2257
|В среднем
|3,3456
|3,3353
|Изменить
|1.46%
|3.32%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к JPY
За последние 30 дней максимальный курс MUR к JPY составил 3,4526, а минимальный — 3,2257. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,3456. Изменение курса MUR к JPY в процентном соотношении составило 1.46.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к JPY составил 3,4526, а минимальный — 3,2257. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,3353. Изменение курса MUR к JPY в процентном соотношении составило 3.32.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в японские иены
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
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|Обменные курсы Японская иена / Маврикийская рупия
|100 JPY
|29,67460 MUR
|1000 JPY
|296,74600 MUR
|1500 JPY
|445,11900 MUR
|2000 JPY
|593,49200 MUR
|3000 JPY
|890,23800 MUR
|5000 JPY
|1 483,73000 MUR
|5400 JPY
|1 602,42840 MUR
|10000 JPY
|2 967,46000 MUR
|15000 JPY
|4 451,19000 MUR
|20000 JPY
|5 934,92000 MUR
|25000 JPY
|7 418,65000 MUR
|30000 JPY
|8 902,38000 MUR