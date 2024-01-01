Фиджийские доллары в новые израильские шекели

Сконвертируйте FJD в ILS по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = ₪1,675 ILS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса FJD к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 FJD в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,68821,7232
Низкий1,62991,6299
В среднем1,66441,6714
Изменение0.06%1.89%
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Соотношение 1 FJD к ILS

За последние 30 дней максимальный курс FJD к ILS составил 1,6882, а минимальный — 1,6299. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,6644. Изменение курса FJD к ILS в процентном соотношении составило 0.06.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к ILS составил 1,7232, а минимальный — 1,6299. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,6714. Изменение курса FJD к ILS в процентном соотношении составило 1.89.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Израильский новый шекель
1 FJD1,67500 ILS
5 FJD8,37500 ILS
10 FJD16,75000 ILS
20 FJD33,50000 ILS
50 FJD83,75000 ILS
100 FJD167,50000 ILS
250 FJD418,75000 ILS
500 FJD837,50000 ILS
1000 FJD1 675,00000 ILS
2000 FJD3 350,00000 ILS
5000 FJD8 375,00000 ILS
10000 FJD16 750,00000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Фиджийский доллар
1 ILS0,59701 FJD
5 ILS2,98507 FJD
10 ILS5,97013 FJD
20 ILS11,94026 FJD
50 ILS29,85065 FJD
100 ILS59,70130 FJD
250 ILS149,25325 FJD
500 ILS298,50650 FJD
1000 ILS597,01300 FJD
2000 ILS1 194,02600 FJD
5000 ILS2 985,06500 FJD
10000 ILS5 970,13000 FJD