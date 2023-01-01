دولار فيجي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل FJD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
١٬٦٧٦٫٤٠ ils

1.00000 FJD = 1.67640 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 10:52 UTC
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FJD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.064988.42521.43821.662480.964918.1998
1GBP1.1551311.23102.1351.661181.920221.1145921.0214
1USD0.939050.813008183.03621.350551.561160.906117.0906
1INR0.0113090.009791010.012042910.01626460.01880090.01091210.205821

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Israeli New Sheqel
1 FJD1.67640 ILS
5 FJD8.38200 ILS
10 FJD16.76400 ILS
20 FJD33.52800 ILS
50 FJD83.82000 ILS
100 FJD167.64000 ILS
250 FJD419.10000 ILS
500 FJD838.20000 ILS
1000 FJD1676.40000 ILS
2000 FJD3352.80000 ILS
5000 FJD8382.00000 ILS
10000 FJD16764.00000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار فيجي
1 ILS0.59652 FJD
5 ILS2.98259 FJD
10 ILS5.96518 FJD
20 ILS11.93036 FJD
50 ILS29.82590 FJD
100 ILS59.65180 FJD
250 ILS149.12950 FJD
500 ILS298.25900 FJD
1000 ILS596.51800 FJD
2000 ILS1193.03600 FJD
5000 ILS2982.59000 FJD
10000 ILS5965.18000 FJD