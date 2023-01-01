1 فرنك سويسري إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل XPF إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

1 xpf
0.17 szl

1.00000 XPF = 0.16560 SZL

Mid-market exchange rate at 04:11
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351518.2640.92383.17750.8071351.546551.3708
1 SGD0.739919113.51390.6829661.54460.5972141.144321.01428
1 ZAR0.05475270.07399810.05053774.554180.04419270.08467760.0750548
1 EUR1.08341.4642219.7872190.11450.874451.675531.48512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFP الفرنك

XPF إلى USD

XPF إلى SGD

XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Swazi Lilangeni
1 XPF0.16560 SZL
5 XPF0.82801 SZL
10 XPF1.65603 SZL
20 XPF3.31206 SZL
50 XPF8.28015 SZL
100 XPF16.56030 SZL
250 XPF41.40075 SZL
500 XPF82.80150 SZL
1000 XPF165.60300 SZL
2000 XPF331.20600 SZL
5000 XPF828.01500 SZL
10000 XPF1656.03000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / فرنك الـ CFP
1 SZL6.03854 XPF
5 SZL30.19270 XPF
10 SZL60.38540 XPF
20 SZL120.77080 XPF
50 SZL301.92700 XPF
100 SZL603.85400 XPF
250 SZL1509.63500 XPF
500 SZL3019.27000 XPF
1000 SZL6038.54000 XPF
2000 SZL12077.08000 XPF
5000 SZL30192.70000 XPF
10000 SZL60385.40000 XPF