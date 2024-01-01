شلن أوغندي إلى Zmw Historical Exchange Rates
Welcome to the شلن أوغندي إلى Zmw history summary. This is the شلن أوغندي (UGX) إلى Zmw (ZMW) exchange rate history summary page, detailing 5 years of UGX and ZMW historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات
نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.
شلن أوغندي إلى Zmw exchange rate history
The exchange rate for شلن أوغندي إلى Zmw is currently ٠٫٠٠٧ today, reflecting a -1.829% change since yesterday. Over the past week, the value of شلن أوغندي has remained relatively stable, with a 0.727% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of شلن أوغندي إلى Zmw has fluctuated between a high of ٠٫٠٠٧ on 27-08-2024 and a low of ٠٫٠٠٧ on 21-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 27-08-2024, with a -2.030% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شلن أوغندي إلى كواشا زامبي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Download Our Currency Converter App
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.