乌干达先令 至赞比亚克瓦查 汇率历史

今日 乌干达先令 至赞比亚克瓦查 的汇率目前为 0.007，较昨日变动 0.000%。过去一周，乌干达先令 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.432%。

过去一周，乌干达先令 至赞比亚克瓦查 的汇率在 21-11-2024 的最高点 0.008 和 22-11-2024 的最低点 0.007 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-11-2024，价值下降了 -0.672%。